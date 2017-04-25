Алик Шпекбаев: Громкие коррупционные дела - это не акция устрашения

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев высказался о крупных уголовных коррупционных делах в Казахстане, передаёт корреспондент передаёт корреспондент МИА «Казинформ»





«О крупных делах, о которых вы наслышаны, мы ещё раз хотим сказать, что сегодня перед законом все равны, исключений ни для кого нет. Все эти громкие дела - это не акция устрашения, это системная, комплексная, последовательная работа (...)





Коррупция является одним из опаснейших явлений, которые способствуют разрушению государственных устоев, морально-нравственных ценностей, подрывает доверие людей к власти, в первую очередь, соответственно и является прямой угрозой нашей национальной безопасности», - сказал он в рамках расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана.





По его словам, основными устоями деятельности агентства являются наличие политической воли Президента РК, поддержка со стороны гражданского общества и желание простых людей.





По его словам, в 2015 году были приняты более 60 законов, направленных на минимизацию коррупции, в том числе узаконивших общественный контроль за госорганами.





Он отметил, что в Казахстане наблюдается снижение коррупционных проявлений. Согласно международным рейтингам, прогресс противодействию коррупции в стране в сравнении с 2013 годом вырос в два раза, на четверть снизилось количество людей, дающих взятки.





Напомним, одно из последних громких уголовных коррупционных дел связано с именем Куандыка Бишимбаева. Бывший министр национальной экономики РК, выпускник стипендии «Болашак» по версии следствия задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.



