В Акмолинской области присяжные оправдали подозреваемого в убийстве
25 апреля 2017, 16:16
Они посчитали его действия превышением самообороны.
В Акмолинской области присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве, посчитав его действия превышением самообороны, сообщает пресс-служба областного суда.
Преступление произошло 11 июля 2016 года в Ерейментауском районе. По версии следствия, житель Степногорска, гражданин РФ, 1972 года рождения, в четыре часа ночи пришел на территорию турбазы "Асем" за водой, имея при себе два ножа. Он подошел к домику, где двое мужчин распивали спиртное, и попросил у них сигареты. Между ними произошла ссора с оскорблениями, конфликт перерос в драку.
Двое мужчин сбили подозреваемого лавкой с ног, начали избивать. Отбиваясь, подозреваемый ударил ножом одного из нападавших, который скончался от потери крови. Второй нападавший получил порезы рук. Полиция арестовала подозреваемого, возбудив против него уголовное дело по статье "Убийство". Материалы обвинения были рассмотрены присяжными заседателями в Акмолинском специализированном межрайонном суде. Присяжные вынесли вердикт, согласно которому обвиняемый не совершал убийства, а превысил самозащиту. На основании вердикта присяжных суд оправдал подозреваемого по статье 99 "Убийство".
Его деяния были квалифицированы по статье 102 УК РК − как убийство, совершенное с превышением пределов необходимой обороны.
"Назначить ему наказание в виде лишения свободы на один год. На основании части 1 статьи 2 Закона РК "Об амнистии в связи 25-летием независимости РК" освободить от наказания", — говорится в приговоре. Осужденный выплатит потерпевшим расходы на похороны и компенсацию морального вреда — 500 тысяч тенге. Акмолинский облсуд оставил решение без изменений.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта photoshouse.ru
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