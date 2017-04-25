В Акмолинской области присяжные оправдали подозреваемого в убийстве

В Акмолинской области присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве, посчитав его действия превышением самообороны, сообщает пресс-служба областного суда.

Преступление произошло 11 июля 2016 года в Ерейментауском районе. По версии следствия, житель Степногорска, гражданин РФ, 1972 года рождения, в четыре часа ночи пришел на территорию турбазы "Асем" за водой, имея при себе два ножа. Он подошел к домику, где двое мужчин распивали спиртное, и попросил у них сигареты. Между ними произошла ссора с оскорблениями, конфликт перерос в драку.





Двое мужчин сбили подозреваемого лавкой с ног, начали избивать. Отбиваясь, подозреваемый ударил ножом одного из нападавших, который скончался от потери крови. Второй нападавший получил порезы рук. Полиция арестовала подозреваемого, возбудив против него уголовное дело по статье "Убийство". Материалы обвинения были рассмотрены присяжными заседателями в Акмолинском специализированном межрайонном суде. Присяжные вынесли вердикт, согласно которому обвиняемый не совершал убийства, а превысил самозащиту. На основании вердикта присяжных суд оправдал подозреваемого по статье 99 "Убийство".



