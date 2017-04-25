12-летняя японка сразится с 24-летней девушкой в поединке MMA

В Японии 12-летняя спортсменка Момо (настоящее имя ребенка не сообщается) проведет бой по правилам MMA с 24-летней Момоко Ямасаки. Об этом сообщает Bloody Elbow.





Для 12-летней японки этот бой станет дебютным в смешанных единоборствах.

Бой пройдёт в любительском классе. По правилам обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены. Поединок проведёт организация Deep Jewels в рамках турнира Deep Jewels 16.





На данный момент вес Момо составляет около 39 килограммов. По договоренности с организаторами, девочку не допустят до боя, если к церемонии взвешивания, которая пройдет за несколько дней до поединка, она не наберет пять килограммов.





Для 24-летней Момоко Ямасаки этот бой будет пятым в поединках смешанного стиля. Ранее она одержала две победы и потерпела два поражения, сообщает Bloody Elbow.