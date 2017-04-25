Пловец выжил, столкнувшись в воде нос к носу с крокодилом

Крокодил длиной около двух метров, похоже, сам не ожидал встречи с пловцом.

Житель Австралии, столкнувшийся с крокодилом во время плавания с трубкой в прибрежных водах, обошелся в итоге незначительными травмами. Мужчина встретился с рептилией во время плавания рядом с островом Лизард на северном побережье страны 23 апреля. Крокодил длиной около двух метров, похоже, сам не ожидал встречи с пловцом, и стал вести себя как бы защищаясь , сообщает , сообщает Вести.ru





По информации Daily Mail, в итоге аквалангисту удалось благополучно выбраться на берег, отделавшись по результатам встречи с рептилией порезами и ушибами головы. Сотрудники службы защиты природы в настоящий момент проводят поиск крокодила.





Воды вокруг острова Лизард в принципе являются известным местом обитания крокодилов. Пловцов об этой угрозе предупреждают соответствующие плакаты.





Ранее сообщалось, что в Австралии молодой человек еле выжил после того, как прыгнул в кишащую крокодилами реку, чтобы произвести впечатление на знакомую девушку.



