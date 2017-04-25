Целовавшийся с употреблявшей кокаин девушкой легкоатлет сделал каминг-аут

Канадский прыгун с шестом Шон Барбер, допущенный до Олимпиады 2016 года, несмотря на наличие в организме следов кокаина, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.





«Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за поддержку. Я продолжаю расти как личность. Родители — моя главная опора, они помогли мне через многое пройти в последнее время. Что касается моих друзей, то вы навсегда останетесь моими друзьями. Я тоже люблю вас», — написал спортсмен.





Незначительная концентрация кокаина в организме Барбера была обнаружена перед стартом Игр в Рио-де-Жанейро. Спортсмен объяснил попадание запрещенного вещества в допинг-пробу поцелуем с употреблявшей наркотик девушкой. В ВАДА и МОК эти объяснения сочли достаточными, чтобы не накладывать на спортсмена санкции.





На ОИ-2016 канадец занял десятое место.





Фото: Cameron Spencer / Getty Images



