Целовавшийся с употреблявшей кокаин девушкой легкоатлет сделал каминг-аут
25 апреля 2017, 16:23
"Я гей и горжусь этим", - написал спортсмен.
Канадский прыгун с шестом Шон Барбер, допущенный до Олимпиады 2016 года, несмотря на наличие в организме следов кокаина, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.
«Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за поддержку. Я продолжаю расти как личность. Родители — моя главная опора, они помогли мне через многое пройти в последнее время. Что касается моих друзей, то вы навсегда останетесь моими друзьями. Я тоже люблю вас», — написал спортсмен.
Незначительная концентрация кокаина в организме Барбера была обнаружена перед стартом Игр в Рио-де-Жанейро. Спортсмен объяснил попадание запрещенного вещества в допинг-пробу поцелуем с употреблявшей наркотик девушкой. В ВАДА и МОК эти объяснения сочли достаточными, чтобы не накладывать на спортсмена санкции.
На ОИ-2016 канадец занял десятое место.
Фото: Cameron Spencer / Getty Images
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