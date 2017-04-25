В ряде районов Алматы временно отключат холодную воду

Объекты здравоохранения и образования на время отключения обеспечат питьевой водой водовозами.

С 9 часов 27 апреля до 9 часов 28 апреля будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах Алматы в границах улиц: Фурманова – Желтоксан – Сатпаева – Абая; Сатпаева – Фурманова – Кастеева – Толе би; Фурманова – Абая – Абылай хана, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП «Холдинг Алматы су».





Кратковременное отключение потребителей от холодного водоснабжения связано с плановыми работами по подключению к существующим сетям водоснабжения новых магистральных водоводов D=600 мм, D=100 мм, а также замене задвижек.





Вместе с тем, находящиеся на указанных участках объекты здравоохранения и образования на время отключения обеспечат питьевой водой водовозами.



