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В Алматы продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей

25 апреля 2017, 16:30

В случае возникновения нештатной ситуации во время этих испытаний необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС».

В Алматы продолжаются работы по подготовке городского теплокомплекса к следующему отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

ТОО «Алматинские тепловые сети» с апреля по мая 2017 года будут проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных сетей. В период проведения гидравлических испытаний потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Согласно рабочему графику, с 9 часов 24 апреля до 17 часов 28 апреля испытания проводятся на теплосетях, расположенных в границах улиц: Аскарова - сан.Алматы – Саина – Аль Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова - Каз.НУ – Тимирязева - М.Ганди – Фурманова – Жолдасбекова – Достык - Байжанова до сан. МВД;

С 9 часов 26 апреля до 17 часов 27 апреля аналогичные испытания пройдут в границах улиц: Абая – Рыскулова – Яссауи - Гайдара;

С 4 часов 24 апреля до 8 часов 26 апреля испытания проводятся в границах улиц: Панфилова – Абая – Желтоксан – Темирязева - р. Есентай - Гоголя;

С 4 часов 26 апреля до 8 часов 28 апреля испытания пройдут в границах улиц: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова - Гоголя;

С 9 часов 25 апреля до 16 часов 26 апреля испытания проводятся в границах улиц: Макатаева – Рыскулова – Сейфулина - Розыбакиева;

С 9 часов 27 апреля до 16 часов 28 апреля испытания пройдут в границах улиц: Райымбека - Карасай батыра – Гайдара - Желтоксан;

С 9 часов 25 апреля до 16 часов 26 апреля испытания проводятся в границах улиц: Яблочкова – Шилова – Тохтарова – Акпаева – Рыскулова – Сейфуллина – Ботаническая - Дектярева;

С 9 до 16 часов 28 апреля испытания пройдут в границах улиц: Карасай батыра – Жандосова – Ауэзова - р.Б.Алматинка;

С 4 часов 2 мая до 17 часов 3 мая испытания пройдут в границах улиц: Сейфуллина – Тобаякова – Фурманова – Маметовой – Уалиханова - Айтеке Би;

С 4 часов 27 апреля до 17 часов 2 мая испытания будут проведены в границах улиц: Абылай Хана - Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина - Тобаякова;

С 4 часов 3 мая до 17 часов 5 мая испытания будут проведены в границах улиц: Гоголя – Курганская – Сатпаева - Чайковского;

С 9 часов 27 апреля до 17 часов 28 апреля испытания будут проведены в границах улиц: Заводская - Центральная;

С 9 до 16 часов 27 апреля испытания будут проведены в границах улиц: мкр. Кулагер, Ратушного – Рыскулова – Жансугурова – Сейфуллина – Успенского – Александрова - Тихова;

С 9 до 17 часов 28 апреля испытания будут проведены в границах улиц: Улугбека – Саина – Шаляпина - Садвакасова;

С 9 часов 27 апреля до 17 часов 2 мая испытания будут проведены в границах улиц: Таштитова – Суюнбая – Флотского - Янки Купалы;

Испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов.

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону: 378-06-65.

Фото с сайта dvnovosti.ru

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