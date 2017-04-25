Приз зрительских симпатий «Astana Piano Passion» получит победитель онлайн-голосования

30 участников из младшей, средней и старшей групп вступили в борьбу за звание победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

На официальном сайте Четвертого Международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» проходит онлайн-голосование, сообщает сообщает Zakon.kz





Только за первые сутки за участников конкурса на сайте проголосовало более 5000 пользователей. По предварительным данным на сегодняшний день зафиксировано рекордное число голосов – более 20 000. Среди наиболее активных пользователей – болельщики из Казахстана, России, Болгарии, Украины, Южной Кореи, Австралии, Германии.





Подсчет голосов определяется компьютерной программой, что исключает присутствие человеческого фактора. Система открытого голосования на сайте позволяет отдать один голос с одного ip-адреса. Голоса автоматически отображаются на web-странице сайта. В течение всего периода голосования каждый посетитель может наглядно проследить за ходом голосования и количеством голосов по каждому участнику.





Таким образом, результаты голосования покажут максимально объективную картину и выявят настоящего лидера. Юный пианист, набравший наибольшее количество голосов, получит «Приз зрительских симпатий» и настоящее народное признание. Голосование завершится 27 апреля в 00.00 часов по времени Астаны.





Отметим, в Астане проходит Четвертый Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion». Уже прошли прослушивания в каждой возрастной группе. Впереди - финал и определение лауреатов и дипломантов конкурса.





Призовой фонд конкурса составляет 60.000$ и распределяется следующим образом: Младшая группа: 1 призовое место: 4000 долларов США; 2 призовое место: 2000 долларов США; 3 призовое место: 1000 долларов США; дипломанты: по 500 долларов США. Средняя группа: 1 призовое место: 7000 долларов США; 2 призовое место: 5000 долларов США; 3 призовое место: 3000 долларов США; дипломанты: по 1000 долларов США. Старшая группа: 1 призовое место: 10000 долларов США; 2 призовое место: 7000 долларов США; 3 призовое место: 5000 долларов США; Дипломанты: по 1500 долларов США.





Кроме того, предусмотрены призы для педагогов конкурсантов, ставших лауреатами конкурса – по 1000 долларов США. Специальные призы от Министерства культуры и спорта РК, акима города Астана, приз за лучшее исполнение произведения казахского композитора. Специальные призы от художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева – поездка и участие в фестивале «Crescendo»; поездка и участие в международном музыкальном фестивале «Annecy Classic» г. Анси, Франция; поездка и участие в международном музыкальном фестивале "Звёзды на Байкале" г. Иркутск, Россия; поездка в летний лагерь г. Суздаль от Межрегионального благотворительного фонда «Новые Имена».



