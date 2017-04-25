Досым Сатпаев оставил пост главы общественного совета ЕНПФ

Досым Сатпаев заявил о том, что он оставляет пост председателя общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде. Свое решение он объяснил тем, что не готов участвовать в превращении совета в прикроватную тумбочку ЕНПФ и Национального банка РК, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Дорогие друзья, хотел бы сообщить вам, что я, а также мои коллеги экономист Рахим Ошакбаев и глава попечительского совета ОФ „Финансовая свобода» Бота Жуманова решили выйти из состава общественного совета ЕНПФ. Причина проста. У нас все чаще стали возникать принципиальные разногласия с ЕНПФ по поводу того, чем должен заниматься общественный совет, в каком направлении двигаться и какие вопросы поднимать», — написал Сатпаев в своей аккаунте в Facebook.

Идея создания данного совета, несмотря на ее спорность и скептицизм многих, показалась политологу одной из интересных возможностей превратить данный совет в новую публичную площадку, где поднимались неудобные касаетельно развития всей пенсионной системы. Но на прошлой неделе на третье заседании общественного совета состоялся довольно жесткий, эмоциональный, но честный разговор, который показал, что руководство ЕНПФ и некоторые члены совета решили сузить акценты в деятельности фонда до вопросов повышения эффективности в основном самого ЕНПФ. На уже на втором заседании было создано две рабочие группы: по коммуникациям для повышения прозрачности работы ЕНПФ и аналитическая для повышения эффективности ЕНПФ с учетом интересов вкладчиков.

«Но с нашей точки зрения, мы должны были идти дальше и не ограничивать себя только сферой деятельности ЕНПФ, ведь какой смысл лечить руку, если болеет весь организм? Но наше предложение о создании третьей рабочей группы в рамках общественного совета, чтобы она проанализировала все эти проблемы, и предложила свою „дорожную карту» по выходу из этого тупика, к сожалению, вызвало негативную реакцию руководства ЕНПФ», — написал Сатпаев.

Более того, все чаще стали высказываться претензии к активной публичной деятельности самого общественного совета, которая, как я понял, стала создавать неудобство для ЕНПФ и Нацбанка РК. Будучи избранным председателем совета в течение нескольких месяцев Досым Сатпаев постарался показать свое видение деятельности совета через создания публичного дискуссионного поля по всем болевым точкам пенсионной системы РК. Например, совет стал практиковать публичные запросы в государственные структуры по поводу эффективности расходования пенсионных денег на различные цели, их сохранности и доходности.

«Но третье заседание общественного совета показало, что не всем нравится такой, слишком публичный стиль работы. Тем более что он, возможно, выходил за те функции председателя общественного совета, которые были прописаны в положении совета. Но это был мой стиль. И я считал, что именно такая активная публичная деятельность совета должна была сохранять доверие к его деятельности со стороны простых вкладчиков, а не чиновников или узких экспертов», — объяснил Досым Сатпаев.

Он добавил, что не намерен участвовать в превращении совета в прикроватную тумбочку ЕНПФ или Нацбанка РК. Третье заседание совета показало, что его члены — гости за столом, хозяином которого является ЕНПФ. И если кому-то хочется нажимать на болевые точки всей пенсионной системы без оглядки на авторитеты, то лучше это делать за пределами совета, написал политолог.

«И они правы. Ведь мы не создавали этот совет и действительно являемся там больше „гостями». Но ведь у каждого гостя, всегда есть право встать и уйти из-за стола, если ему что-то не понравится. И это право мы решили реализовать, выйдя из состава совета. При этом мы хотели бы пожелать остальным членам Общественного совета успехов в их деятельности, так как наш уход отнюдь не говорит о том, что сам совет не нужен», — добавил Досым Сатпаев.

В свою очередь Бота Жуманова написала на своей страничке в «Фейсбуке», что разочаровалась в отечественной накопительной пенсионной системе.

«Когда была возможность улучшить ее, я воспользовалась этой возможностью в рамках общественного совета при ЕНПФ. Но после нескольких месяцев, которые прошли в его составе, поняла, что все это просто ширма, за которой стоят финансисты, пытающиеся не упустить деньги вкладчиков мимо своих карманов. И это печально, поэтому я решила выйти из совета вместе с Длсымом Сатпаевы, потому что наши взгляды и ценности совпадают. Либо реальные действия и тотальная прозрачность, либо нам будет потом стыдно, что мы стали соучастниками самого большого развода в страновом масштабе самих себя, нашего благополучия в старости», — объяснила она.

Напомним, общественный совет ЕНПФ был создан, для того чтобы обеспечить прозрачность работы фонда. На общественном совете через открытое голосование было принято решение провести следующее заседание 15 марта. На следующем совета каждый из его членов должен будет озвучить свои предложения по усовершенствованию пенсионной системы страны.