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Самого сексуального преступника не пустили в Британию

25 апреля 2017, 16:57

Джереми Микс прославился в 2014 году после того, как американские полицейские распространили снимок задержанного за хранение оружия мужчины.

32-летнего американца Джереми Микса, который начал карьеру модели, отсидев два года за хранение оружия, не пустили в Британию. Мужчину держали четыре часа взаперти, его обыскивали и допрашивали. После этого Микса депортировали обратно в США. На борт самолета модель сопровождали полицейские, сообщает Вести.ru со ссылкой на Daily Mail.

Микс путешествовал вместе с женой Мелиссой и менеджером Джимом Джорданом. Сразу по прибытию в аэропорт Хитроу американца задержали и провели в комнату для допросов. Все это время спутникам бывшего преступника не говорили, где он находится, и почему его арестовали.

"Мы были вынуждены четыре часа просидеть в ресторане аэропорта. У Джереми были все необходимые документы для пересечения границы, причем не только его, но и наши. В итоге его просто выдворили из страны без объяснения причин", — заявил Джордан, назвав поведение британских властей возмутительным.
Повлечет ли этот инцидент какие-либо судебные иски, пока неизвестно.

Джереми Микс прославился в 2014 году после того, как американские полицейские распространили снимок задержанного за хранение оружия мужчины. Многие интернет-пользователи сочли Микса очень сексуальным. После выхода из тюрьмы Джереми сразу подписал контракт с модельным агентством.

Фото: thesun.co.uk

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