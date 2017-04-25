Самого сексуального преступника не пустили в Британию

Джереми Микс прославился в 2014 году после того, как американские полицейские распространили снимок задержанного за хранение оружия мужчины.

32-летнего американца Джереми Микса, который начал карьеру модели, отсидев два года за хранение оружия, не пустили в Британию. Мужчину держали четыре часа взаперти, его обыскивали и допрашивали. После этого Микса депортировали обратно в США. На борт самолета модель сопровождали полицейские , сообщает , сообщает Вести.ru со ссылкой на Daily Mail





Микс путешествовал вместе с женой Мелиссой и менеджером Джимом Джорданом. Сразу по прибытию в аэропорт Хитроу американца задержали и провели в комнату для допросов. Все это время спутникам бывшего преступника не говорили, где он находится, и почему его арестовали.





"Мы были вынуждены четыре часа просидеть в ресторане аэропорта. У Джереми были все необходимые документы для пересечения границы, причем не только его, но и наши. В итоге его просто выдворили из страны без объяснения причин", — заявил Джордан, назвав поведение британских властей возмутительным.

Повлечет ли этот инцидент какие-либо судебные иски, пока неизвестно.





Джереми Микс прославился в 2014 году после того, как американские полицейские распространили снимок задержанного за хранение оружия мужчины. Многие интернет-пользователи сочли Микса очень сексуальным. После выхода из тюрьмы Джереми сразу подписал контракт с модельным агентством.



