Макрона и его супругу высмеяли в Charlie Hebdo

Художники французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в новой карикатуре, размещенной на сайте издания, высмеяли кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит

Вверху рисунка написано: "Макрон — фаворит. Дождь из голосов поддержки".





На переднем плане изображена жена кандидата в президенты, а на заднем, чуть поодаль от супруги — он сам. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок", — обращается она к мужу.





Супруга Макрона Бриджит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но, Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.





В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.





Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.