Как Аблязов использовал своих подчиненных

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела по факту хищений денежных средств БТА Банка и его вкладчиков. В ходе очередного заседания представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай озвучил схемы, связанные с кредитованием компаний, зарегистрированных на сотрудников БТА Банка,

В конечном итоге собственником 75% доли в ТОО «Монтажинжиниринг» стала другая подконтрольная Аблязову компания с похожим названием ТОО «Литер I», принадлежащая охраннику Аблязова. Обеспечением должна была выступить дорогостоящая недвижимость в центре Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, принадлежавшая «Монтажинжинирингу».

В качестве цели чаще всего указывалось пополнение оборотных средств. Заявка одобрялась без проведения необходимых экспертиз. Кредитный комитет банка, находившийся под непосредственным контролем Аблязова, несмотря на отсутствие положительной кредитной истории и наличие должного залогового обеспечения, одобрял все подобные кредитные заявки. При этом ни один из выданных кредитов «на пополнение оборотных средств» не возвращен.

«В июле 2007 года Хаблов обратился в БТА Банк с просьбой предоставить кредит в размере 20,7 миллионов долларов США», - сказал Талгат Амантай.

Владельцем оставшихся 99% долей в ТОО «Литер М» была компания «Steiman Corp», зарегистрированная на Сейшельских островах. Примечательно, что интересы оффшорного предприятия в Казахстане по доверенности представляла также сотрудница УКБ №6 Серго Элеонора. Необходимо отметить, что никто из сотрудников кредитного отдела БТА Банка никогда не видел владельцев таких оффшорных компаний-однодневок.

Незаконные махинации в БТА Банке осуществлялись по одному сценарию, разработанному непосредственно председателем совета директоров Мухтаром Аблязовым. В частности в 2007 году по указанию руководства банка было образовано ТОО «Литер М». Один процент доли в этой компании оформлен на юриста УКБ №6 банка (Управление корпоративного бизнеса БТА Банка - прим.) Максима Хаблова. При этом, по словам свидетелей, именно это управление занималось регистрацией компаний нерезидентов, которым беспрепятственно выдавались многомиллионные кредиты. Он же выступил директором вновь созданной компании.

Как и следовало ожидать, ни со стороны ТОО «Литер М», ни со стороны ТОО «Литер I» залог в БТА Банк не был выставлен, погашения по кредитам никогда не производились и, наверное, погашать никто не собирался.



