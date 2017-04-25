Дуйсенова обсудила с экспертом ВБ вопросы реформирования центров занятости населения

Сегодня министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова встретилась с консультантом Всемирного банка Жаклин Мацца, в ходе которой обсуждались вопросы реформирования и развития центров занятости населения в рамках совместного проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В начале встречи с экспертом Всемирного банка Жаклин Мацца Тамара Дуйсенова проинформировала ее о проводимой министерством труда и социальной защиты населения РК работе по модернизации центров занятости населения (далее - ЦЗН).





«В центрах занятости будут внедрены новые стандарты оказания услуг, преобразование центров занятости из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения. Это должно позволить, как и в частном секторе, оплачивать труд работников центров по конечному результату. Также планируется оснастить центры занятости новыми компьютерами, установить программные комплексы, обеспечивающие доступ ко всем информационным системам министерства и эталонным базам. Для улучшения сервиса оказываемых услуг в центрах занятости населения Алматы, Астаны и Шымкента внедрены электронные очереди. До конца этого года электронные очереди будут внедрены в ЦЗН во всех областных центрах республики.





Для расширения гражданам доступа к услугам центров занятости населения в 237 центрах обслуживания населения организовано 272 рабочих места для специалистов ЦЗН», - сообщила Тамара Дуйсенова.

Она также подчеркнула, что в Казахстане ведется работа по созданию электронной биржи труда.





«В целях облегчения процесса поиска работы для граждан и квалифицированных сотрудников для работодателей мы приступили к созданию электронной биржи труда. Это будет бесплатная единая база информации от всех заинтересованных лиц на рынке труда: центров занятости, соискателей, предприятий, организаций всех форм собственности и рекрутинговых компаний, занимающихся подбором персонала. Таким образом, создание данной онлайн-платформы подразумевает переход от традиционного трудового посредничества к самостоятельному подбору вакансий и персонала», - сказала Тамара Дуйсенова.





В свою очередь Жаклин Мацца представила на рассмотрение международный опыт в развитии служб занятости населения. Она подчеркнула, что основные тенденции по реформированию служб занятости предусматривают переход государственных служб занятости от модели социальных услуг к эффективной бизнес-модели.





В завершение встречи Тамара Дуйсенова поблагодарила эксперта за проведенную работу и выразила готовность использовать лучшие мировые практики в модернизации центров занятости населения.





Напомним, проект «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» реализуется в рамках Соглашения о займе между Всемирным банком и Правительством РК. В рамках проекта планируется проведение обучения в соответствии с потребностями рынка труда 20 тыс. безработных и непродуктивно самозанятых казахстанцев. Дополнительно 12,7 тыс. сотрудников предприятий пройдут обучение по совершенствованию профессиональных навыков и повышению результатов производительности труда.





Проект планируется реализовать до 2020 года. Исполнителем проекта является Министерство труда и социальной защиты населения РК.





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