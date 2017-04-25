Аким СКО Кумар Аксакалов объявил режим ЧС в Петропавловске

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с жителями района Кожзавод. Где минувшей ночью подтопило 105 домов. Глава региона лично ознакомился с ситуацией , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





«Потоп удержать было невозможно. Потому что очень много воды накопилось. В Сергеевском водохранилище при объеме емкости - 693 млн. куб.м. воды в этом году прибыло 1 млрд. 133 куб.м. воды. То есть на 64% больше воды пришло воды по Есилю. Кроме этого, зимой практически в два раза больше выпало снега, больше воды пришло с Акмолинской области. За счет проведения всех необходимых работ удалось нормализовать ситуацию в двух районах – Шал акына и Есильском. За три дня вода поднялась в пойме реки на 1 метр 70 см. Высота подъема такова, что в новой дамбе в районе Кожзавода осталось 10 см, ее необходимо укреплять. Мы отсыпаем старую дамбу. Общая протяженность составляет 1 км 700 м. Для того, чтобы полностью все поселки оградить, которые находятся в пойме реки, нужно порядка 4 км. Сегодня мы имеем 1 км 700 м», - проинформировал журналистов Кумар Аксакалов.





Глава региона отметил, что сейчас главная задача - это эвакуировать людей из поселка. Однако, не все согласны покидать свои дома.





«Мы сейчас все объехали, я лично осмотрел, разговаривал с людьми. У нас достаточно лодок, техники, людей, которые помогут загрузить имущество, перевезти в безопасное место. Это все предусмотрено. Но есть отдельные факты, когда люди не хотят», - отметил аким области.





Жительница поселка Наталья Чорба в интервью журналистам, рассказала, что информационная работа была проведена своевременно – раздавали листовки, были публикации СМИ, также ездила по улицам радиомашина.









«Приходили, информировали, переписывали имущество. Я знаю, что многие люди отказывались от эвакуации. Говорили, что вода не придет. Вчера вечером участковые обходили. Я видела, что люди отказываются и говорили, что в пункт не поедут. Мы были готовы, постарались все самое ценное вывезти, поднять технику. Я активный житель, стараюсь как-то помочь, всю ночь дежурила», - рассказал Наталья Чорба.









Аким области подчеркнул, что пик наводнения еще не прошел. Он ожидается со дня на день, так как вода продолжает прибывать.





«Режим ЧС будет объявлен по городу Петропавловску. Как вы знаете, у нас был режим ЧС в районе им.Габита Мусрепова. В городе работает штаб. Сегодня мы объявляем режим ЧС, чтобы оперативно принимать решения. Также режим ЧС нам позволяет более оперативно финансово решить определенные вопросы, чтобы помочь людям», - резюмировал Кумар Аксакалов.







