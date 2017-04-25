Бердыбек Сапарбаев поручил ужесточить контроль над ценами на продукты питания и лекарства

Актуальные вопросы ценообразования на лекарственные средства и товары народного потребления были обсуждены на совещании в акимате Актюбинской области, состоявшемся под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Открывая совещание аким области потребовал принятия конкретных мер для пресечения попыток необоснованного и незаконного повышения цен на продукты питания и лекарственные средства.

- Недопустимо, чтобы спекулянты и посредники на ровном месте, ничего не делая, зарабатывали больше, чем сами производители продукции. В настоящее время по ценам на некоторые продукты питания наблюдается снижение, а по отдельным - отмечен рост стоимости до 40%. Мы открываем социальные магазины и рынки, заключаем договора с производителями, все это делается для того, чтобы стабилизировать продуктовый рынок области. Но, несмотря на все принимаемые нами меры, у нас наблюдается рост цен как на продукты, так и на лекарства, - констатировал Бердыбек Сапарбаев.

При этом глава региона выразил недовольство деятельностью коммунального рынка «Табыс», а также разбросом цен на отдельные продукты питания в районах области и в самом городе Актобе.

- Многие отделы, предоставленные районам на рынке «Табыс», не функционируют. В первую очередь, это происходит из-за того, что администрацией рынка не налажена работа с районами. У вас должен быть четкий график: какие крестьянские хозяйства поставят продукцию в определенный день. И вы не должны взимать с них плату. Мы открывали этот рынок, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей, - подчеркнул аким области.

При обсуждении текущей ситуации по ценам на лекарственные средства было отмечено, что с аптеками области заключены меморандумы по сдерживанию цен, рабочими группами ведется постоянный контроль над стоимостью лекарственных препаратов.

Секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова рассказала, что в ходе мониторинга рабочей группы был выявлен большой ценовой разброс на одни и те же наименования лекарств. Материалы по выявленным фактам переданы в департамент регулирования естественных монополий для оценки правомерности действий владельцев аптек.

Бердыбек Сапарбаев потребовал от уполномоченных государственных структур жестко пресекать попытки перекупщиков взвинчивать цены.

- Население остро ощущает любой резкий скачок на те, или иные продукты и лекарственные препараты. Поэтому перед нами стоит задача — контролировать этот рынок и сразу же реагировать на незаконные действия продавцов, - поручил глава региона.