Чайку со вставной челюстью увидели жители британского городка
25 апреля 2017, 17:26
Птицу с необычным трофеем увидели на одной из набережных города Ньютон Эббот.
В расположенном недалеко от побережья городе Ньютон Эббот на юго-западе Англии очевидцами была замечена и сфотографирована чайка, таскавшая в клюве чью-то вставную челюсть, сообщает Вести.ru
Птицу с необычным трофеем увидели на одной из набережных города 21 апреля. Фотографии чайки были затем размещены в сообществе "Замечено в Ньютон Эббот" в "Фейсбуке".
Автор фото сообщил, что челюсть лежала на лавочке, но потом была унесена птицей.
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