Чайку со вставной челюстью увидели жители британского городка

Птицу с необычным трофеем увидели на одной из набережных города Ньютон Эббот.

В расположенном недалеко от побережья городе Ньютон Эббот на юго-западе Англии очевидцами была замечена и сфотографирована чайка, таскавшая в клюве чью-то вставную челюсть , сообщает , сообщает Вести.ru





Птицу с необычным трофеем увидели на одной из набережных города 21 апреля. Фотографии чайки были затем размещены в сообществе "Замечено в Ньютон Эббот" в "Фейсбуке".





Автор фото сообщил, что челюсть лежала на лавочке, но потом была унесена птицей.



