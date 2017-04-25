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Чайку со вставной челюстью увидели жители британского городка

25 апреля 2017, 17:26

Птицу с необычным трофеем увидели на одной из набережных города Ньютон Эббот.

В расположенном недалеко от побережья городе Ньютон Эббот на юго-западе Англии очевидцами была замечена и сфотографирована чайка, таскавшая в клюве чью-то вставную челюсть, сообщает Вести.ru

Птицу с необычным трофеем увидели на одной из набережных города 21 апреля. Фотографии чайки были затем размещены в сообществе "Замечено в Ньютон Эббот" в "Фейсбуке".

Автор фото сообщил, что челюсть лежала на лавочке, но потом была унесена птицей.



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