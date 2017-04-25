Специалист поселкового акимата в Кызылординской области подделывал документы
25 апреля 2017, 17:34
Используя бесконтрольность со стороны руководства, он подделывал правоустанавливающие документы на землю.
Прокуратурой Шиелийского района была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства в аппарате акима поселке Шиели Кызылординской области, передает Zakon.kz.
По итогам выявлено и зарегистрировано коррупционное преступление в отношении главного специалиста Отызбаева Е по п.2 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса по факту мошенничества, сообщает пресс-секретарь прокуратуры области Сейил Ботакоз.
Следствием установлено, что Отызбаев Е., под предлогом оказания содействия в получении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, используя бесконтрольность со стороны руководства, подделывал правоустанавливающие документы, за что получил от потерпевших денежные средства на общую сумму 1 млн тенге.
Приговором суда Шиелийского района Отызбаев Е. признан виновным в совершении коррупционного преступление и осужден с применением ст.55 УК РК, ч. 2 ст.4 Закона «Об амнистии в связи с 25-летим Независимости Республики Казахстан» к наказанию в виде ограничения свободы на три года, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.
На тот же срок установлен пробационный контроль.
По всем остальным нарушениям требований земельного законодательства в адрес аппарата акима поселка Шиели внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновых лиц к дисциплинарной ответственности.
Фото с сайта SudovNet.ru
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