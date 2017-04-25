Как Аблязов использовал своих подчиненных

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела по факту хищений денежных средств БТА Банка и его вкладчиков. В ходе очередного заседания представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай озвучил схемы, связанные с кредитованием компаний, зарегистрированных на сотрудников БТА Банка, передает МИА «Казинформ».

Незаконные махинации в БТА Банке осуществлялись по одному сценарию, разработанному непосредственно председателем совета директоров Мухтаром Аблязовым. В частности в 2007 году по указанию руководства банка было образовано ТОО «Литер М». Один процент доли в этой компании оформлен на юриста УКБ №6 банка (Управление корпоративного бизнеса БТА Банка - прим.) Максима Хаблова. При этом, по словам свидетелей, именно это управление занималось регистрацией компаний нерезидентов, которым беспрепятственно выдавались многомиллионные кредиты. Он же выступил директором вновь созданной компании.

Владельцем оставшихся 99% долей в ТОО «Литер М» была компания «Steiman Corp», зарегистрированная на Сейшельских островах. Примечательно, что интересы оффшорного предприятия в Казахстане по доверенности представляла также сотрудница УКБ №6 Серго Элеонора. Необходимо отметить, что никто из сотрудников кредитного отдела БТА Банка никогда не видел владельцев таких оффшорных компаний-однодневок.

«В июле 2007 года Хаблов обратился в БТА Банк с просьбой предоставить кредит в размере 20,7 миллионов долларов США», - сказал Талгат Амантай.

В качестве цели чаще всего указывалось пополнение оборотных средств. Заявка одобрялась без проведения необходимых экспертиз. Кредитный комитет банка, находившийся под непосредственным контролем Аблязова, несмотря на отсутствие положительной кредитной истории и наличие должного залогового обеспечения, одобрял все подобные кредитные заявки. При этом ни один из выданных кредитов «на пополнение оборотных средств» не возвращен.

«Спустя два месяца ТОО «Литер М» увеличен лимит финансирования до 22,5 млн. долларов США. Залогом должны были выступить 75% доли уставного капитала ТОО «Монтажинжиниринг», - уточнил Талгат Амантай.

В конечном итоге собственником 75% доли в ТОО «Монтажинжиниринг» стала другая подконтрольная Аблязову компания с похожим названием ТОО «Литер I», принадлежащая охраннику Аблязова. Обеспечением должна была выступить дорогостоящая недвижимость в центре Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, принадлежавшая «Монтажинжинирингу».

Как и следовало ожидать, ни со стороны ТОО «Литер М», ни со стороны ТОО «Литер I» залог в БТА Банк не был выставлен, погашения по кредитам никогда не производились и, наверное, погашать никто не собирался.

Аналогичным образом был выдан кредит компании ТОО «Стройгрупп LTD», где номинальным владельцем с 80% долей участия был сообщник Аблязова, управляющий директор БТА Банка Кайрат Садыков, находящийся на скамье подсудимых. Сам Садыков во время заседания суда пояснил, что в данной компании числился только юридически, никаких вопросов не решал. Кредитный комитет БТА Банка сам оформил заявку и выдал компании беззалоговый кредит в размере 45 миллионов долларов, который также не был возвращен.