Азербайджан обсуждает поставки в Казахстан минеральных вод и нафталановой мази

Азербайджанские бизнесмены провели встречи с представителями казахстанских компаний и обсудили расширение связей и возможности поставок продукции в Казахстан.

Азербайджанские компании ведут переговоры по поставкам в Казахстан лимонада, минеральных вод и нафталановой мази, сообщили корреспонденту BNews.kz в Министерстве экономики Азербайджана.





«В настоящее время экспортная миссия в составе 19 азербайджанских предпринимателей, представляющих сферы машиностроения, сельского хозяйства, производства соков, минеральных вод, вина, спиртных напитков и строительных материалов, находится в Казахстане», - сообщили в пресс-службе ведомства.





В рамках двухдневного визита азербайджанские бизнесмены провели встречи с представителями казахстанских компаний и обсудили расширение связей и возможности поставок продукции в Казахстан.





Завтра экспортная миссия направится в Астану, где также обсудит расширение экспорта в Казахстан.





«Что касается минеральных вод и лечебной нафталанской мази, то в Казахстане эти азербайджанские продукты вызвали особый интерес.





Надеемся, что в ближайшее время этими природными продуктами будут пользоваться и граждане РК», - сообщил собеседник агентства в министерстве экономики АР.





Нафталановая мазь – природное лекарственное средство, содержащее в своем составе особое нафталановое масло. Данный препарат обладает огромным списком показаний к применению и используется для лечения различных заболеваний кожи.



