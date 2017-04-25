Азербайджан обсуждает поставки в Казахстан минеральных вод и нафталановой мази
25 апреля 2017, 17:39
Азербайджанские бизнесмены провели встречи с представителями казахстанских компаний и обсудили расширение связей и возможности поставок продукции в Казахстан.
Азербайджанские компании ведут переговоры по поставкам в Казахстан лимонада, минеральных вод и нафталановой мази, сообщили корреспонденту BNews.kz в Министерстве экономики Азербайджана.
«В настоящее время экспортная миссия в составе 19 азербайджанских предпринимателей, представляющих сферы машиностроения, сельского хозяйства, производства соков, минеральных вод, вина, спиртных напитков и строительных материалов, находится в Казахстане», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках двухдневного визита азербайджанские бизнесмены провели встречи с представителями казахстанских компаний и обсудили расширение связей и возможности поставок продукции в Казахстан.
Завтра экспортная миссия направится в Астану, где также обсудит расширение экспорта в Казахстан.
«Что касается минеральных вод и лечебной нафталанской мази, то в Казахстане эти азербайджанские продукты вызвали особый интерес.
Надеемся, что в ближайшее время этими природными продуктами будут пользоваться и граждане РК», - сообщил собеседник агентства в министерстве экономики АР.
Нафталановая мазь – природное лекарственное средство, содержащее в своем составе особое нафталановое масло. Данный препарат обладает огромным списком показаний к применению и используется для лечения различных заболеваний кожи.
Фото с сайта Sputnik Абхазия
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