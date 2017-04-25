Россия решила поставлять электричество в Луганск

Правительство РФ будет поставлять электроэнергию в районы Луганской области в связи с тем, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов , передает , передает «Интерфакс»





«В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», — сказал Грызлов.





По его словам, решение Киева прекратить подачу электричество политически мотивировано и противоречит Минским соглашениям.





Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что Россия и ДНР обеспечивают снабжение самопровозглашенной Луганской народной республики электричеством.





Накануне генеральный директор Луганского энергетического объединения (ЛЭО) Владимир Грицай заявил, что в ночь на 25 апреля Украина полностью прекратит подачу электроэнергии на неподконтрольные Киеву территории Луганской области.





В самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что подача электричества была полностью возобновлена менее чем через час после отключения. По данным властей ЛНР, в городах и районах республики подача электроэнергии потребителям не прерывалась, на непродолжительное время были частично обесточены только Алчевск и Первальск.



