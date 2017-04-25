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Назначен официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию РК

25 апреля 2017, 18:00

Он будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве.

Мурат Жуманбай назначен официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Zakon.kz.

Официальный представитель будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве.

М.Жуманбай более пяти лет возглавлял пресс-центр Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности РК (финансовая полиция), около двух лет руководил пресс-службой Мажилиса Парламента РК, являясь советником Спикера палаты.

Кроме того, был руководителем Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также заместителем директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

Фото: mid.gov.kz.

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