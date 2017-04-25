Назначен официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию РК
25 апреля 2017, 18:00
Он будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве.
Мурат Жуманбай назначен официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Zakon.kz.
Официальный представитель будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве.
М.Жуманбай более пяти лет возглавлял пресс-центр Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности РК (финансовая полиция), около двух лет руководил пресс-службой Мажилиса Парламента РК, являясь советником Спикера палаты.
Кроме того, был руководителем Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также заместителем директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.
Фото: mid.gov.kz.
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