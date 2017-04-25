Прокуроры Жамбылской области защитили права детей

Так, 84 детей по вине сотрудников социальных служб района не получали причитающиеся им пособия.

Прокуроры Жамбылской области принимают активные меры, направленные на защиту прав детей нуждающихся в государственной социальной поддержке, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.





К примеру, прокуратурой Жуалынского района в ходе анализа установлено, что 84 детей по вине сотрудников социальных служб района не получали причитающиеся им пособия.





Как отметил прокурор Жуалынского района Секер Буркитбаев – должностные лица мотивировали свой отказ не предоставлением заявителями сведений о доходах, тогда как фактически это было сделано. Должностные лица требовали предоставить сведения по другой форме, т.е. налицо простой формализм и бюрократизм с их стороны.





По представлению прокуратуры района дети начали получать пособия.





Отец 3-х детей Гарифулин А. из числа тех, кому было отказано в предоставлении пособия, теперь благодарит прокуратуру района за оказанную помощь.









В другом случае, прокуроры Шуской межрайонной прокуратуры установили, что отдел занятости и социальных программ района незаконно приостановило выплаты пособий 77 детям инвалидам в связи с отменой постановления акимата области «О материальном обеспечении детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому».





«При этом должностными лицами отдела не учтено, что пособия указанным детям уже назначены и отмена постановления не является основанием для приостановления пособия – сказал прокурор района Жандос Бердикулов, - сейчас по нашему акту выплаты детям возобновлены».





Прокурор Т. Рыскуловского района Айдар Молдабеков добился выделения для детей с ограниченными возможностями нового здания для предоставления им специальных социальных услуг и коррекционной поддержки.





«Мы посмотрели, в каких условиях получают социальные услуги дети инвалиды – 70 детей с ограниченными возможностями были вынуждены лечиться в ненадлежащих условиях - рассказал прокурор района, - в старом одноэтажном здании без соответствующих условий для детей и персонала».





В здании не хватало кабинетов, из-за чего не было возможности приобрести и установить специальные вспомогательные компенсаторные технические средства, не говоря уже о массажных кабинетах, физиолечении, плавания.





Оказываемые детям в таких условиях социальные услуги, конечно же, малоэффективны.





По представлению прокуратуры района, в настоящее время для работы с детьми с ограниченными возможностями выделено отдельное здание соответствующее предъявляемым требованиям, выделено около 8 млн. тенге для закупки специальных технических средств.







