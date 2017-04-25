Полиция предостерегла москвичей от участия в несогласованной акции 29 апреля

Столичная полиция просит жителей города отказаться от участия в несогласованной акции, которую призывают провести 29 апреля на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Москве.





В правоохранительных органах подчеркнули, что мероприятие незаконно. Отмечается, что в связи с этим возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу безопасности граждан.





ГУ МВД также напомнило, что «инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения». «Несмотря на это, организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем», — указывается в сообщении.





Несколькими днями ранее московская прокуратура также предостерегла горожан от участия в несогласованной акции.





18 апреля сообщалось, что мэрия разрешила движению «Открытая Россия» пройти шествием по проспекту Академика Сахарова. Чиновники предложили противникам участия действующего президента страны в выборах главы государства провести акцию в другом месте, поскольку Славянская площадь является одним из основных транспортных узлов.





Предыдущее мероприятие оппозиции в Москве, которую 26 марта устраивали сторонники оппозиционера Алексея Навального, не была санкционирована властями и закончилась задержаниями участников. Тогда на Тверской улице собралось, по оценке полиции, до 8 тысяч человек. Из них правоохранители задержали более 800. Мэрия предлагала перенести акцию в районы Сокольники и Люблино.







