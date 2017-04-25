Всего за паводковый период из зон подтопления было эвакуировано 2079 человек.

В Карагандинской области стабилизировалась паводковая обстановка. В настоящее время весенние процессы по области практически завершены. На реках области наблюдается значительный спад уровней воды. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz





Также отмечаются и пониженные значения притоков и сбросов на основных водохранилищах:Самаркандское - приток и сброс 240 куб.м/сек., Шерубай – Нуринское - 215,2 куб.м/сек., Интумакское - приток 320 куб.м/сек., сброс 200 куб.м/сек.





Несмотря на сформировавшиеся значительные объемы паводковых вод в текущем году, соизмеримые по масштабам с аналогичным периодом 2015 года, весенний процесс проходил более стабильно и контролируемо. Это достигнуто, благодаря своевременно принятым мерам по опорожнению водохранилищ.





К примеру, заблаговременный сброс воды до минимальных объемов с Самаркандского водохранилища, при ежедневном притоке воды в течение самых активных 4 дней в объеме 86 млн.куб.м. позволил минимизировать пропуски, не достигая открытия катастрофического водосброса.





Также на положительный исход паводкового периода повлияла заблаговременная и своевременная переброска сил и средств ДЧС и других взаимодействующих органов в зоны возможного затопления своевременным проведением аварийно-спасательных и неотложных работ и эвакуацией населения.





В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области аварийно-спасательные работы в целом завершены. Силы и средства ДЧС вернулись места постоянной дислокации.





Тем не менее, на контроле остается населенный пункт Тассуат Нуринского района, где еще имеются 5 подтопленных домов, а также эвакуируемое население в количестве 88 человек и домашний скот в количестве 182 голов. Кроме того, продолжается откачка воды из придворовых территорий и погребов с.Садовое.





Кроме того, остаются эвакуированными 141 человек и 1501 голов скота села Карасу Актогайского района.





Всего за паводковый период из зон подтопления было эвакуировано 2079 человек, отогнано в безопасные места, на возвышенности 7146 голов крупного и мелкого рогатого скота. В настоящее время вернулись в свои дома 1839 человек, возвращены в подворья 5605 голов крупного и мелкого рогатого скота.





Всего в предпаводковый период и в ходе него, для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено более 37,3 км защитных насыпей, укреплено порядка 17,7 км защитных дамб и валов, уложено порядка 52,5 тыс. мешкотары, откачено более 21146,5 куб.м. воды.





Для ликвидации заторов на реках области произведены взрывные работы в Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском и Осакаровском районах в количестве 21 взрывов с использованием более 736 кг взрывчатого вещества.





Благодаря совместным усилиям, оперативным действиям и слаженной работе местных исполнительных органов, подразделений Департамента по ЧС, дорожной полиции и организаций, чрезвычайные ситуаций своевременно ликвидированы, также минимизированы последствия паводка.



