Грудной младенец госпитализирован после ДТП в Алматы

В Алматы в лобовом столкновении пострадали четверо, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла вдоль БАКа, напротив мкр. Дархан. Водитель Toyota Camry следовал в западном направлении. На высокой скорости он заехал на подъем с поворотом, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение со встречным Mercedes.





В результате ДТП пострадали семья из Mercedes и водитель Camry. 6-месячного младенца вместе с родителями госпитализировали. Водителя Toyota осмотрели на месте и оставили.





Как рассказал владелец Camry, он впервые ехал по этой дороге и не знал, что после подъема есть поворот.



