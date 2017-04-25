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Грудной младенец госпитализирован после ДТП в Алматы

25 апреля 2017, 19:24

Водитель Toyota Camry на высокой скорости врезался в Mercedes.

В Алматы в лобовом столкновении пострадали четверо, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла вдоль БАКа, напротив мкр. Дархан. Водитель Toyota Camry следовал в западном направлении. На высокой скорости он заехал на подъем с поворотом, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение со встречным Mercedes.

В результате ДТП пострадали семья из Mercedes и водитель Camry. 6-месячного младенца вместе с родителями госпитализировали. Водителя Toyota осмотрели на месте и оставили.

Как рассказал владелец Camry, он впервые ехал по этой дороге и не знал, что после подъема есть поворот.



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