В Алматы в столкновении с Mercedes погиб мопедист

В Алматы произошло смертельное ДТП с участием Mercedes и мопеда, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла на пересечении ул. Немировича-Данченко с пр. Рыскулова. По словам очевидцев, водитель Mercedes следовал по Рыскулова в восточном направлении. Мужчина встал на перекрестке с левым поворотом. Со второго ряда его объехала Газель. Встав паралелльно, грузовой транспорт закрыл обзор. На перекрестке загорелся красный, водитель Mercedes стал завершать маневр. Только обогнав Газель, в него врезался встречный мопед, на котором сидели два брата 1988 и 1979 г.р.





На место происшествия прибыли медики, которые забрали пострадавшего 1979 г.р. Позже он скончался в больнице. Спустя некоторое время, его брата также госпитализировали с черепно-мозговой травмой.





После ДТП водитель Газели скрылся с места происшествия.



