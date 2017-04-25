В Алматы в столкновении с Mercedes погиб мопедист
25 апреля 2017, 19:50
Брата погибшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
В Алматы произошло смертельное ДТП с участием Mercedes и мопеда, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении ул. Немировича-Данченко с пр. Рыскулова. По словам очевидцев, водитель Mercedes следовал по Рыскулова в восточном направлении. Мужчина встал на перекрестке с левым поворотом. Со второго ряда его объехала Газель. Встав паралелльно, грузовой транспорт закрыл обзор. На перекрестке загорелся красный, водитель Mercedes стал завершать маневр. Только обогнав Газель, в него врезался встречный мопед, на котором сидели два брата 1988 и 1979 г.р.
На место происшествия прибыли медики, которые забрали пострадавшего 1979 г.р. Позже он скончался в больнице. Спустя некоторое время, его брата также госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
После ДТП водитель Газели скрылся с места происшествия.
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