В ДВД Мангистау прокомментировали видео жестокого обращения с животным

Если причастность водителя будет доказана, то его привлекут к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Личность водителя внедорожника, переехавшего волка в степи Мангистау, установлена. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает " Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает " Лада ".





В пресс-службе ДВД Мангистауской области прокомментировали видеоролик с издевательствами над волком.





- Инспекторы отдела природоохранной полиции местной полицейской службы ДВД Мангистауской области установят причастность водителя к данному происшествию. Если причастность водителя будет доказана, то его привлекут к уголовной ответственности по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными), - сообщил представитель ДВД.





Напомним, ролик с издевательствами над волком в степи Мангистау появился в Сети. На кадрах видеоролика видно, как водитель внедорожника намеренно задавил волка. Волк вырывается и пытается убежать, но водитель догоняет животное и еще раз переезжает его.





Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру детям и лицам с неустойчивой психикой.









Лиана Рязанцева.



