В ДВД Мангистау прокомментировали видео жестокого обращения с животным
25 апреля 2017, 19:54
Если причастность водителя будет доказана, то его привлекут к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Личность водителя внедорожника, переехавшего волка в степи Мангистау, установлена. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает "Лада".
В пресс-службе ДВД Мангистауской области прокомментировали видеоролик с издевательствами над волком.
- Инспекторы отдела природоохранной полиции местной полицейской службы ДВД Мангистауской области установят причастность водителя к данному происшествию. Если причастность водителя будет доказана, то его привлекут к уголовной ответственности по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными), - сообщил представитель ДВД.
Напомним, ролик с издевательствами над волком в степи Мангистау появился в Сети. На кадрах видеоролика видно, как водитель внедорожника намеренно задавил волка. Волк вырывается и пытается убежать, но водитель догоняет животное и еще раз переезжает его.
Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру детям и лицам с неустойчивой психикой.
Лиана Рязанцева.
Фото автора.
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