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На черногорском курорте Херцег-Нови произошел взрыв

25 апреля 2017, 20:44

В результате случившегося серьезные травмы получил водитель автомобиля, в котором находилось взрывное устройство.

Близ автобусной остановки в курортном городе Херцег-Нови в Черногории произошел сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание RTCG, передает РБК.

«На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек — водитель автомобиля — серьезно ранен», — говорится в сообщении издания.

По этой информации, взрыв был такой силы, что местные жители слышали его в разных концах города. В результате случившегося серьезные травмы получил водитель автомобиля, в котором находилось взрывное устройство. Кроме того, от обломков пострадали припаркованные рядом машины.

Фото: montenegro-gb.ru.

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