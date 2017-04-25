На черногорском курорте Херцег-Нови произошел взрыв

Близ автобусной остановки в курортном городе Херцег-Нови в Черногории произошел сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание RTCG, передает Об этом сообщает местное издание RTCG, передает РБК





«На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек — водитель автомобиля — серьезно ранен», — говорится в сообщении издания.





По этой информации, взрыв был такой силы, что местные жители слышали его в разных концах города. В результате случившегося серьезные травмы получил водитель автомобиля, в котором находилось взрывное устройство. Кроме того, от обломков пострадали припаркованные рядом машины.



