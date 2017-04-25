Путин: власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля

Власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. Об этом заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области президент РФ Владимир Путин, передает передает ТАСС





"Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно" , - сказал Путин в ответ на ремарку одного из участников встречи, который обратил внимание на то, что укрепление курса рубля вызывает опасения относительно возможности сохранения экспорта продукции и ее ценовой конкурентоспособности на мировом рынке.





По словам президента, если власти попытаются регулировать курс нерыночными способами, то это создаст риски для экономики страны. "Насколько Центральному банку и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим, но мы понимаем, что это одна из ключевых проблем и, поверьте мне, мы занимаемся этим практически, я скажу без всякого преувеличения, в ежедневном режиме",- сказал Путин.





Как отметил глава государства, власти понимают озабоченности бизнеса в связи с укреплением рубля. "Ваши озабоченности нам тоже понятны, мы их постоянно тоже обсуждаем и ищем варианты рыночных мер влияния на эти процессы", - сказал он. "Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить, потому что здесь угрозы со всех сторон поджидают нас", - пояснил Путин.





"Мы понимаем ваши озабоченности и постараемся предпринять необходимые шаги и усилия, чтобы их снять, насколько это возможно по объективным обстоятельствам",- сказал Путин. Он отметил, что если бы не присутствие в зале телекамер, то он мог бы поговорить по этой теме более конкретно.



