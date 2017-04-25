Димаш Кудайберген спел вместе с родителями

В столице в Центральном концертном зале «Казахстан» прошло чествование казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, завоевавшего небывалую популярность после конкурса «Singer» в Китае, передает передает Казинформ





Фанаты певца окружили вход в здание еще за два часа до начала встречи. Прибывший в семь часов вечера в ЦКЗ артист прошёл по красной дорожке. Поклонники устроили флешмоб-признание, выстроившись в имя «Димаш» и в форму сердца.





Праздничный вечер Димаш Кудайбергенов открыл песней «Туған жер». После чего 3,5 тысячи зрителей увидели ролик об основных этапах жизни певца, начиная с пятилетнего возраста, когда бабушка привела его в музыкальную школу.





Также он спел вместе с родителями Канатом и Светланой Айтбаевыми. Выступление сопровождалось фотографиями из семейного архива.





Своему прославившемуся соотечественнику акын Жансая Мусина посвятила «Арнау», а певица Бибигуль Тулегенова и актёр Асанали Ашимов в видеообращении дали своё благословение (бата). Специально из Китая прибыл Ушкын Жамалбек, который исполнил свою песню-посвящение Димашу. После показа видеоролика об успешном выступлении в КНР и набирающей популярности в других странах Димаш Кудайбергенов спел народную песню «Дайдидау». Завершился небольшой концерт новой песней казахстанского исполнителя «Махаббат бер маған».





Напомним, Димаш Кудайбергенов в этом году стал обладателем II премии крупнейшего телевизионного конкурса «Singer» в Китае, завоевал Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии». А саундтрек к китайскому фильму «Битва воспоминаний» в первый же день своего выхода возглавил топ iTunes QQ.





Анеля Касымова.



