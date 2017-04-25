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Житель Пхукета транслировал убийство дочери и суицид

25 апреля 2017, 21:46

Молодой мужчина расправился с 11-месячной дочерью, а затем покончил с собой вечером 24 апреля в Саку.

Около 18:30 понедельника, 24 апреля, жительница Пхукета Джиранут Тритат обратилась в полицию с сообщением о том, что ее 11-месячной дочери может угрожать опасность. 21-летняя женщина рассказала, что ее бойфренд, 20-летний Вуттисан Вонгталэй, открыл на Facebook live-трансляцию, из кадров которой следовало, что тот убивает ребенка, сообщает "Новости Пхукета"

Трансляция велась из неустановленного места, и когда полиция смогла отыскать Вуттисана и девочку, оба уже были мертвы. Мужчина сначала убил дочь, а потом повесился сам в заброшенном здании в Саку.

Джиранут Тритат сообщила полиции, что трагическому происшествию предшествовал конфликт, в ходе которого Вуттисан обвинил женщину в измене, после чего она, опасаясь расправы, убежала из дома, оставив бойфренда одного с ребенком. Вернувшись домой на следующий день, Джиранут не нашла там никого, на звонки Вуттисан также не отвечал.


Фото: novostiphuketa.com.

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