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В США спилили старейшее в стране дерево

25 апреля 2017, 21:56

Белый дуб простоял 600 лет, но в итоге начал гнить и погиб.

В американском штате Нью-Джерси спилили самое старое в США дерево. Об этом сообщает The Independent.

Белый дуб, недалеко от которого в 1740 году обедал первый президент страны Джордж Вашингтон, простоял 600 лет, но в итоге начал гнить и погиб. На распил пришли посмотреть десятки человек.

К радости местных жителей, неподалеку от старого дуба из его желудя начало расти новое дерево.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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