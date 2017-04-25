В США спилили старейшее в стране дерево
25 апреля 2017, 21:56
Белый дуб простоял 600 лет, но в итоге начал гнить и погиб.
В американском штате Нью-Джерси спилили самое старое в США дерево. Об этом сообщает The Independent.
Белый дуб, недалеко от которого в 1740 году обедал первый президент страны Джордж Вашингтон, простоял 600 лет, но в итоге начал гнить и погиб. На распил пришли посмотреть десятки человек.
К радости местных жителей, неподалеку от старого дуба из его желудя начало расти новое дерево.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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