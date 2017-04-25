В США спилили старейшее в стране дерево

Белый дуб простоял 600 лет, но в итоге начал гнить и погиб.

В американском штате Нью-Джерси спилили самое старое в США дерево. Об этом сообщает The Independent.





Белый дуб, недалеко от которого в 1740 году обедал первый президент страны Джордж Вашингтон, простоял 600 лет, но в итоге начал гнить и погиб. На распил пришли посмотреть десятки человек.





К радости местных жителей, неподалеку от старого дуба из его желудя начало расти новое дерево.











