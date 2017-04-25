Житель Алматы требует снести многоквартирный комплекс в центре города
25 апреля 2017, 22:15
Ответчик заявляет, что дом построен по правилам.
Алматинец требует снести многоквартирный комплекс в центре города. Новостройку возвели вплотную к его частному дому и к тому же на месте геологического разлома. Мужчина опасается, что в любой момент здание может загореться или рухнуть. С застройщиком он судится уже на протяжении двух лет. Сегодня у объекта спора провели слушание, сообщает телеканал "КТК".
Судебные прения между владельцем частного дома Игорем Волоховым и застройщиком многоквартирного комплекса начались в 2015. Тогда выяснилось, что у компании не было разрешения на строительство. Но в прошлом году новый дом все-таки сдали в эксплуатацию. Теперь Волохов живет вплотную к высотке. И такому соседству алматинец не рад. Мужчина уверен: здание возвели, игнорируя все нормы безопасности.
- Вот наш дом, вот построенный угол паркинга. Тут даже стена не заделана… Ничего. То есть все это дело открыто. Вот трансформаторная подстанция. Вот один жилой дом, вот второй жилой дом в непосредственной близости. Вот наш переулок. Единственный выход для людей, проживающих здесь – это вот этот переулок. И угроза падения от любых предметов оттуда. Для пожарной… она то есть, сюда не зайдет.
Высотку построили вплотную к тротуару, оставив для общего пользования расстояние шириной в 5 метров. Кроме того, новостройка стоит на месте геологического разлома. Мужчина опасается, что в любой момент она может вспыхнуть или обрушиться. Застройщики над такими опасениями смеются. Мол, дом крепкий, надежный и никогда не загорится.
- Пламя наружу распространиться не может. Благодаря вот нанесенному вот этому составу.
Несмотря на аргументы застройщиков, адвокаты Волохова просят в срочном порядке снести новостройку.
Жан Кунсеркин, адвокат:
- Расстояние от красной линии, от здания до выступающей части, должно быть не менее 6 метров. В данном случае вот расстояние получается, то есть тут 20 сантиметров.
Сегодня рядом с объектом спора проходит третье судебное слушание. Истец снова озвучивает требования. Ответчик заявляет, что дом построен по правилам.
Дмитрий Дмитриев, представитель строительной компании:
- Здание строилось исключительно в правовом поле, и если есть у Вас какие-то недоразумения, то, может быть, Вы не все документы изучили?!
От дальнейших комментариев застройщик отказался. Судья объявил, что все документы изучат, после чего состоится новое слушание.
Регина Ким.
Фото: кадр из видео.
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