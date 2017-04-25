Трамп пообещал бороться с антисемитизмом и предрассудками
25 апреля 2017, 22:31
По мнению президента США, те, кто отрицают Холокост, "являются сообщниками этого зла".
Президент США Дональд Трамп в своей речи, посвященной памяти жертв Холокоста, пообещал приложить усилия для борьбы с антисемитизмом и предрассудками, сообщает ТАСС.
"Мое обещание вам: мы будем противостоять антисемитизму. Мы искореним предрассудки, мы будем осуждать ненависть, мы будем говорить, мы будем действовать", - сказал он, выступая в Капитолии. "Те, кто отрицают Холокост, являются сообщниками этого зла" - добавил он.
По словам американского лидера, история жертв Холокоста напоминает о том, что нельзя "уклоняться от того, чтобы говорить правду о зле", которое "всегда хочет развязать войну с невиновными". "Сегодня мы даем себе зарок - никогда больше", - резюмировал Трамп.
Согласно данным, представленным ранее организацией "Лига борьбы с диффамацией", за первый квартал 2017-го в США был зафиксирован 541 инцидент, произошедший на почве антисемитизма. Для сравнения: за весь 2016 год в стране произошло 1266 аналогичных случаев. Они включают в себя угрозы, притеснения, вандализм, телефонный терроризм.
Анатолий Бочинин.
Фото: AFP 2017 / Nicholas Kamm.
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