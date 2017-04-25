Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме

Полиция Швеции отпустила человека, задержанного 23 апреля по подозрению в причастности к теракту в центре Стокгольма, в результате которого погибли четыре человека, говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции, передает передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что шведская полиция в воскресенье задержала человека по подозрению в причастности к теракту в центре Стокгольма.

"Человек больше не находится под подозрением", — говорится в сообщении.





В пятницу 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.





Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, с тех пор он находится под стражей.





Людмила Божко.





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