Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме
25 апреля 2017, 22:48
Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов.
Полиция Швеции отпустила человека, задержанного 23 апреля по подозрению в причастности к теракту в центре Стокгольма, в результате которого погибли четыре человека, говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что шведская полиция в воскресенье задержала человека по подозрению в причастности к теракту в центре Стокгольма.
"Человек больше не находится под подозрением", — говорится в сообщении.
В пятницу 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.
Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, с тех пор он находится под стражей.
Людмила Божко.
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Фото: AFP 2017 / Jonathan Nackstrand.
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