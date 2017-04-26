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Мигрантов в Швеции посадили за групповое изнасилование в прямом эфире

26 апреля 2017, 00:12

Обвиняемые были приговорены к различным срокам заключения и штрафу в 36,7 тысячи долларов.

Окружной суд шведского города Уппсала вынес приговор двоим мигрантам из Афганистана и выходцу из Ирана за групповое изнасилование 30-летней женщины, которое они транслировали в Facebook. Об этом сообщает Reuters.

Обвиняемые были приговорены к различным срокам заключения и штрафу в 36,7 тысячи долларов. Автор видео и один из его сообщников получили по шесть месяцев лишения свободы, еще один фигурант — два года и четыре месяца тюрьмы.

Полиция Уппсалы задержала преступников в конце января после жалобы пользовательницы Facebook на трансляцию изнасилования в одном из закрытых сообществ в соцсети.

Стражи порядка ворвались в квартиру злоумышленников и обнаружили изнасилованную ими 30-летнюю женщину без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент ареста мужчины готовились снимать второе видео с жертвой.

Источник: Lenta.ru.

Фото: vesti.ru.

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