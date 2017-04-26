Эрдоган заявил об изменении отношения России к Асаду

К такому выводу он пришел после разговора с Владимиром Путиным.

В интервью агентству Reuters Эрдоган заявил, что Москва смягчила свою позицию в отношении поддержки сирийского президента Башара Асада. «Путин сказал мне: Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — рассказал турецкий президент , передает , передает РБК





По словам Эрдогана сирийский конфликт не может быть разрешен при условии сохранения Асада у власти. «Сирию надо освободить от него, чтобы возникла перспектива окончания этого конфликта», — сказал он.





Российские власти не раз указывали на тот факт, что вопрос о будущем Асада должны решать сами граждане Сирии. При этом в Анкаре и Вашингтоне продолжают говорить о том, что именно уход сирийского президента является главным условием разрешения ситуации в стране.





16 апреля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил Москве присоединиться к западной антитеррористической коалиции в Сирии. Главное условие для этого — отказ от поддержки Асада. «Важно, чтобы русские поняли ужасающую природу этого режима», — сказал британский политик.





В ответ первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что не Россия должна присоединяться к западной коалиции, а наоборот. «Нет уж, лучше вы к нам», — сказал он.





Артем Филипенок.



