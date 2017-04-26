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"Батальон Имама Шамиля" взял ответственность за теракт в Петербурге

26 апреля 2017, 01:19

Смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири, с которой связан "Батальон имама Шамиля".

Малоизвестная группировка "Батальон Имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок, передает РИА Новости.

Отмечается, что первоисточником информации стало мавританское информагентство, которое часто используют джихадисты Западной и Северной Африки для публикации заявлений.

Как сообщает агентство, смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири, с которой связан "Батальон имама Шамиля".

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 16 человек, включая самого Джалилова. Еще одну бомбу, найденную на станции "Площадь Восстания", удалось обезвредить.

Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.

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Фото: РИА Новости. Анна Волкова.

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