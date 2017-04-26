Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На трассе Уральск-Атырау в автокатастрофе погибли шесть человек

26 апреля 2017, 01:39

Пятеро мужчин возвращались домой с вахты.

В социальных сетях появились фотографии с места столкновения КАМАЗа и легкового автомобиля на трассе Атырау-Уральск. По предварительной информации в ДТП погибли шесть человек, пятеро из которых мужчины, возвращавшиеся домой с вахты, сообщает "Уральская Неделя".

На фотографиях, выложенных в сеть, запечатлены кадры сделанные в первые минуты после происшествия. На снимках видно, что в легковом автомобиле Lada Largus после удара разрушен кузов и практически оторвана крыша.

По комментариям очевидцев все шесть мужчин погибли на месте от травм несовместимых с жизнью. Скорее всего водитель автомобиля Lada Largus зарабатывал частным извозом между Атырау и Уральском.



Фото: uralskweek.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...