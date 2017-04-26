На трассе Уральск-Атырау в автокатастрофе погибли шесть человек
26 апреля 2017, 01:39
Пятеро мужчин возвращались домой с вахты.
В социальных сетях появились фотографии с места столкновения КАМАЗа и легкового автомобиля на трассе Атырау-Уральск. По предварительной информации в ДТП погибли шесть человек, пятеро из которых мужчины, возвращавшиеся домой с вахты, сообщает "Уральская Неделя".
На фотографиях, выложенных в сеть, запечатлены кадры сделанные в первые минуты после происшествия. На снимках видно, что в легковом автомобиле Lada Largus после удара разрушен кузов и практически оторвана крыша.
По комментариям очевидцев все шесть мужчин погибли на месте от травм несовместимых с жизнью. Скорее всего водитель автомобиля Lada Largus зарабатывал частным извозом между Атырау и Уральском.
Фото: uralskweek.kz.
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