На трассе Уральск-Атырау в автокатастрофе погибли шесть человек

В социальных сетях появились фотографии с места столкновения КАМАЗа и легкового автомобиля на трассе Атырау-Уральск. По предварительной информации в ДТП погибли шесть человек, пятеро из которых мужчины, возвращавшиеся домой с вахты , сообщает " , сообщает " Уральская Неделя ".





На фотографиях, выложенных в сеть, запечатлены кадры сделанные в первые минуты после происшествия. На снимках видно, что в легковом автомобиле Lada Largus после удара разрушен кузов и практически оторвана крыша.





По комментариям очевидцев все шесть мужчин погибли на месте от травм несовместимых с жизнью. Скорее всего водитель автомобиля Lada Largus зарабатывал частным извозом между Атырау и Уральском.







