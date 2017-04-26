26 апреля 2017 года в 21:00 час времени г. Астана будет произведено обновление Web-приложения «Кабинет налогоплательщика»
Уважаемые пользователи кабинета налогоплательщика!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 26 апреля 2017 года в 21:00 часов времени г. Астана будет произведено обновление Web-приложения «Кабинет налогоплательщика».
Для использования Кабинета после обновления вам необходимо будет установить на ваш компьютер КНП плагин. Чтобы переход на новый кабинет прошел незаметно, скачайте и установите плагин заранее.
ftp://ftp.salyk.kz/SONO/Plugin/knpplugin-win-x64.exe - для ПК с 64 разрядности операционной системы
ftp://ftp.salyk.kz/SONO/Plugin/knpplugin-win-x86.exe - для ПК с 32 разрядности операционной системы
ftp://ftp.salyk.kz/SONO/Plugin/Instrukcia_Plugin.rar - инструкция по установке плагина, а также по настройке входа в Кабинет налогоплательщика.
Для проверки работы плагина перейдите по ссылке http://cabinet.salyk.kz/sonoweb-htdocs/checkPlugin.html.
Откроется страница, на которой должен отображаться текст «КНП Плагин доступен и готов к использованию».
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