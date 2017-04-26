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26 апреля 2017 года в 21:00 час времени г. Астана будет произведено обновление Web-приложения «Кабинет налогоплательщика»

Уважаемые пользователи кабинета налогоплательщика!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 26 апреля 2017 года в 21:00 часов времени г. Астана будет произведено обновление Web-приложения «Кабинет налогоплательщика».

Для использования Кабинета после обновления вам необходимо будет установить на ваш компьютер КНП плагин. Чтобы переход на новый кабинет прошел незаметно, скачайте и установите плагин заранее.

ftp://ftp.salyk.kz/SONO/Plugin/knpplugin-win-x64.exe - для ПК с 64 разрядности операционной системы

ftp://ftp.salyk.kz/SONO/Plugin/knpplugin-win-x86.exe - для ПК с 32 разрядности операционной системы

ftp://ftp.salyk.kz/SONO/Plugin/Instrukcia_Plugin.rar - инструкция по установке плагина, а также по настройке входа в Кабинет налогоплательщика.

Для проверки работы плагина перейдите по ссылке http://cabinet.salyk.kz/sonoweb-htdocs/checkPlugin.html.

Откроется страница, на которой должен отображаться текст «КНП Плагин доступен и готов к использованию».


26 апреля 2017, 07:52
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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