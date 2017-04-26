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Ветер и дожди ожидаются 26 апреля в Казахстане

26 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на крайнем севере возможен град.

С прохождением атмосферных разделов на западе, севере и юге республики местами ожидается дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на крайнем севере возможен град.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 с пыльной бурей, днем в Южно-Казахстанской области порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем возможен град.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: +24+26°С, переменная облачность, без осадков.

В Алматы: +26+28°С, переменная облачность, без осадков.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Sputnik Азербайджан

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