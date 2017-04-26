Ветер и дожди ожидаются 26 апреля в Казахстане
26 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на крайнем севере возможен град.
С прохождением атмосферных разделов на западе, севере и юге республики местами ожидается дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на крайнем севере возможен град.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 с пыльной бурей, днем в Южно-Казахстанской области порывы 23 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем возможен град.
В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
На юго-востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: +24+26°С, переменная облачность, без осадков.
В Алматы: +26+28°С, переменная облачность, без осадков.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Sputnik Азербайджан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855828-def40e9fc386ed94d2f7bc491ca48f09
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...