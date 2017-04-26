К выписке готовят восьмилетнюю девочку, пострадавшую от педофила

Накануне врачи взяли у нее контрольные анализы и уверяют, что состояние ребенка стабильное.

Восьмилетнюю девочку, которую удалось вырвать из рук педофила в Тургене, готовят к выписке, передает телеканал Алматы.





Накануне врачи взяли у нее контрольные анализы и уверяют, что состояние ребенка стабильное.





Напомним, в региональную детскую клиническую больницу девочку доставили 15-го апреля, с закрытой травмой головы, сотрясением мозга и контузией глаза. Травмы школьнице нанес мужчина, с ее слов, он подкараулил ее по дороге домой, напал и жестоко избил. Подозреваемый арестован, ведется следствие.





«Состояние девочки стабильное. Получает она, как и медикаментозное лечение, так и психологическую помощь от нашего штатного психолога. После выписки, она должна будет наблюдаться у невропатолога по месту жительства, также с ней должен продолжать работать психолог, в связи с психологической травмой», - рассказал главный врач региональной детской клинической больницы Ролан Нурбаев.







Напомним, 14 апреля в селе Тургень Алматинской области неизвестный мужчина напал на ребенка с целью изнасиловать. Девочка шла из школы домой, когда на нее напал нетрезвый мужчина 30 лет. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев.



