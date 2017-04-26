26 килограммов наркотиков изъяли карагандинские полицейские

Стоимость партии на «чёрном рынке» оценивается примерно в 4 миллиона тенге.

Двадцать шесть килограммов наркотиков изъяли карагандинские полицейские у жителя Жамбылской области, передает телеканал Астана.





Мужчина пытался провести «гашиш» в шахтёрскую столицу, однако его задержали на трассе.





Внутри серо-зеленое вещество порошкообразного вида. Понятые, смотрите. Житель Чу в разработке у сотрудников отдела по борьбе с наркобизнесом был несколько месяцев. Его автомашину Toyota Camry остановили на контрольно-пропускном пункте «Сокыр».





В ходе проверки обнаружены пять пакетов с гашишем, спрятанные в багажнике. По данным следствия, наркотики предназначались для продажи в Караганде и Астане. Стоимость партии на «чёрном рынке» оценивается примерно в 4 миллиона тенге. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.





Начато досудебное расследование по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере».





В ходе досмотра автомашины обнаружен «гашиш» 26 кг. Мужчина задержан и водворен в следственный изолятор. Проводится расследование, - пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.









Фото: Би-порт



