26 килограммов наркотиков изъяли карагандинские полицейские
26 апреля 2017, 06:42
Стоимость партии на «чёрном рынке» оценивается примерно в 4 миллиона тенге.
Двадцать шесть килограммов наркотиков изъяли карагандинские полицейские у жителя Жамбылской области, передает телеканал Астана.
Мужчина пытался провести «гашиш» в шахтёрскую столицу, однако его задержали на трассе.
Внутри серо-зеленое вещество порошкообразного вида. Понятые, смотрите. Житель Чу в разработке у сотрудников отдела по борьбе с наркобизнесом был несколько месяцев. Его автомашину Toyota Camry остановили на контрольно-пропускном пункте «Сокыр».
В ходе проверки обнаружены пять пакетов с гашишем, спрятанные в багажнике. По данным следствия, наркотики предназначались для продажи в Караганде и Астане. Стоимость партии на «чёрном рынке» оценивается примерно в 4 миллиона тенге. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
Начато досудебное расследование по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере».
В ходе досмотра автомашины обнаружен «гашиш» 26 кг. Мужчина задержан и водворен в следственный изолятор. Проводится расследование, - пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.
Фото: Би-порт
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