Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер выиграл чемпионат Азии
26 апреля 2017, 07:00
Он опередил представителей КНДР и Китая.
Казахстанец Альберт Линдер выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетики в туркменском Ашхабаде, передает Vesti.kz.
Выступающий в весовой категории до 69 килограммов Линдерс поднял по сумме двух упражнений 335 килограммов (148+187). Второе место занял представитель КНДР - 331 кг (148+183), а третьим стал спортсмен из Китая - 325 кг (155+170).
21-летний Линдер родом из Талдыкоргана. В 2013 году он стал чемпионом мира среди юношей, а в 2014 участвовал на ЧМ среди взрослых и занял десятое место.
Фото: wfrk.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com