Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер выиграл чемпионат Азии

Казахстанец Альберт Линдер выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетики в туркменском Ашхабаде, передает Vesti.kz.





Выступающий в весовой категории до 69 килограммов Линдерс поднял по сумме двух упражнений 335 килограммов (148+187). Второе место занял представитель КНДР - 331 кг (148+183), а третьим стал спортсмен из Китая - 325 кг (155+170).





21-летний Линдер родом из Талдыкоргана. В 2013 году он стал чемпионом мира среди юношей, а в 2014 участвовал на ЧМ среди взрослых и занял десятое место.





Фото: wfrk.kz



