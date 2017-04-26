Уклоняясь от мяча, девушка-судья села на шпагат во время матча
26 апреля 2017, 07:43
Мяч летел в направлении рефери.
В ходе футбольного матча между юношескими женскими сборными в рамках чемпионата штата Айова судья оригинальным образом уклонилась от летевшего в ее направлении мяча, передает РИА Новости.
Мяч летел в направлении рефери, девушка, пытаясь избежать контакта, молниеносно села на шпагат. В результате ей удалось отклониться, спортивный поединок продолжился.
Фото: скриншот
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