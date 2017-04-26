В смерти девочки в Каскеленском роддоме выявили врачебные ошибки

В уголовном деле по факту смерти новорожденного ребенка в Каскеленском перинатальном центре всплыли новые факты, сообщает телеканал Алматы.





Напомним, у четы Искаковых из Алматинской области в октябре прошлого года на свет появилась тройня. Одна из девочек умерла в роддоме, вторая спустя пять месяцев ослепла.





Родители все это время добиваются правды. Они уверены, следователь Карасайского РУВД Есмаганбетов намеренно закрыл дело. Лед тронулся после обращения Кайрата Искакова в областную прокуратуру.





Уголовное дело открыли повторно. Областное ведомство вынесло постановление о необходимости возбудить дисциплинарное производство в отношении следователя и заместителя начальника Карасайского РУВД - за допущенные нарушения норм процессуального законодательства. Прокуроры выявили ряд врачебных ошибок, поэтому медики Каскеленского роддома, имевшие причастность к этому делу, будут допрошены.





«Прокуроры выявили врачебные ошибки. Оказалось, моей малышке не сделали рентгенографию. А еще не произвели искусственную вентиляцию легких, так называемый сурфактант. Эта необходимая процедура для спасения жизни недоношенных детей. Ее вес при рождении был около 1600 грамм. Прокуроры взяли мое дело под строгий контроль, надеюсь теперь виновные будут выявлены и наказаны», - сказал житель области Кайрат Искаков.





Искаковых ознакомят со всеми медицинскими документами, в том числе с заключением патологоанатома. Пара даже согласна на эксгумацию тела ребенка, если это потребуется для расследования. Вести второе уголовное дело Искаковых будет другой следователь, ему же предстоит также выяснить - почему вторая дочь семьи ослепла. Офтальмологи ставили девочке разные диагнозы и в результате остановились на внутриутробном увеите.





«Все анализы мы сдали. Ребенок сейчас лечится в институте глазных болезней. Мы намерены получить квоту на проведение операции в Санкт-Петербурге. Нашим врачам, к сожалению, уже не верим. Быть может эта операция вернет зрение моему ребенку», - сказала жительница области Айгуль Искакова.











