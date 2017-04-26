Сгоревший в 2015 году самолет Boeing-737 вывезли с территории аэропорта Актау
26 апреля 2017, 08:16
Самолет два года назад продали в частные руки.
Видеорегистратор одного из автолюбителей Актау зафиксировал, как по трассе в районе поселка Баянды три тягача с полуприцепами везли комплектующие самолета Boeing-737, сообщает Лада.kz.
В аэропорту Актау подтвердили, что комплектующие принадлежат самолету авиакомпании «SCAT», который горел 16 июня 2015 года.
- После расследования происшествия с воздушным судном Boeing-737 авиакомпании «SCAT», самолет находился на хранении в аэропорту. Вчера его вывезли с территории, - сообщил представитель аэропорта.
В представительстве авиакомпании «SCAT» в Актау отметили, что самолет два года назад продали в частные руки и за судьбой воздушного судна они не следят.
Фото: Лада.kz
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