Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сгоревший в 2015 году самолет Boeing-737 вывезли с территории аэропорта Актау

26 апреля 2017, 08:16

Самолет два года назад продали в частные руки.

Видеорегистратор одного из автолюбителей Актау зафиксировал, как по трассе в районе поселка Баянды три тягача с полуприцепами везли комплектующие самолета Boeing-737, сообщает Лада.kz.

В аэропорту Актау подтвердили, что комплектующие принадлежат самолету авиакомпании «SCAT», который горел 16 июня 2015 года.

- После расследования происшествия с воздушным судном Boeing-737 авиакомпании «SCAT», самолет находился на хранении в аэропорту. Вчера его вывезли с территории, - сообщил представитель аэропорта.

В представительстве авиакомпании «SCAT» в Актау отметили, что самолет два года назад продали в частные руки и за судьбой воздушного судна они не следят.


Фото: Лада.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...