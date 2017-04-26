В Девоншире ищут хозяина зубного протеза, который украла чайка

В последнее время жители побережья Англии страдают от нахального поведения морских птиц.

Хищная птица утащила зубной протез с лавочки и крепко держала свою добычу в клюве некоторое время. В этот момент случайный прохожий достал телефон и снял чайку на камеру. Фото быстро распространилось по социальным сетям.

Подпись к фото гласит: "Привет, не могли бы вы распространить эти фотографии? Чьи-то вставные зубы были обнаружены на скамейке в гавани Торки в обеденное время. К сожалению, владельцу протеза нужно связаться с чайкой, поскольку она улетела вместе с зубами".





В последнее время жители Плимута жалуются на агрессивное поведение птиц: те атакуют людей, выходящих из "Макдоналдса", и воруют продукты из пакетов и тележек. Был даже случай нападения чайки на мальчика: та увидела у него в руке пончик и нанесла серьёзные увечья ребёнку. Окровавленную жертву пришлось везти в больницу для оказания первой помощи.