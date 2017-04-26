Названа дата выхода девятого эпизода «Звездных войн»

Премьера очередной серии киносаги «Звездные войны» состоится 24 мая 2019 года, сообщает Lenta.ru.





«"Звездные войны: Эпизод IX" запланирован сейчас к выходу 24 мая 2019 года. Режиссер — Колин Треворроу. Фильм станет заключительным в третьей трилогии "Звездных войн"», — говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что фильм «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай» выйдет в середине декабря 2017 года.





«Звездные войны» — фантастическая кинофраншиза, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории».



