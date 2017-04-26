В Исландии нашли барана-единорога
26 апреля 2017, 09:05
Из-за странной внешности пастухи сперва приняли животное за козу.
Исландские фермеры обнаружили однорогого барана, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Iceland Monitor.
По словам Эрлы Тори Олафсдоттир, которой принадлежит животное, его рога срослись воедино и разветвляются лишь в самом конце. Она предполагает, что это мутация, потому что у родителей барана было по два рога.
Из-за странной внешности пастухи сперва приняли животное за козу. Старые фермеры, живущие в округе, приезжают к Олафсдоттир, чтобы поглядеть на необычного барана, получившего кличку Эйнхирнингур (Единорог).
«Рога растягивают его морду, особенно возле глаз, поэтому у него всегда малость удивленный вид, — говорит женщина. — Он немного похож на людей, которые сделали подтяжку лица».
Она утверждает, что Эйнхирнингур отличается спокойным нравом, но иногда у него случаются стычки с другими баранами.
Фото: Erla Þórey Ólafsdóttir
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